Secondo quanto evidenziato da “Goal.com”, la Roma sta lavorando in chiave mercato per puntellare la rosa con innesti importanti e cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani di Fonseca. Uno dei maggiori indiziati per lasciare la capitale pare essere l’ex Palermo Javier Pastore. El Flaco, a causa degli ultimi infortuni, nell’ultimo periodo sta faticando a ritagliarsi uno spazio all’interno dello scacchiere giallorosso tanto che si prospetta per lui un ritorno in patria, precisamente al River Plate. Il campione argentino, dopo una parte di carriera entusiasmante con la maglia di Palermo e Psg, cercherà una dimensione che gli consenta di tornare ai livelli di un tempo, senza la pressione che sta avendo a Roma.