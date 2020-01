Il tecnico del Catania Lucarelli, nel corso della conferenza stampa ha parlato di mercato e della situazione societaria che sta vivendo la squadra etnea senza distogliere la concentrazione dal campionato. Ecco le sue parole: «Non mi sono mai pentito di essere tornato qui. Ho vissuto una situazione analoga a Messina, sono abituato a lottare nelle difficoltà. Penso solo al campo, mi occupo di ciò che mi spetta. Non conosco la situazione societaria nel profondo, non sono la persona più adatta per dire se ci potrà essere un domani. Una cosa la so: io e i ragazzi potremmo essere d’aiuto se quest’anno riuscissimo a fare qualcosa d’impensabile. Voglio 22 kamikaze, non serve gente che si piange addosso o parli di altro che non sia l’aspetto agonistico. Stiamo cercando i profili giusti, non tutti hanno le palle per gestire certe situazioni».