Secondo quanto messo in evidenza da “TuttoBari.com”, il futuro dell’attaccante biancorosso Samuele Neglia risulta essere avvolto dal dubbio. Infatti, come ampiamente evidenziato negli ultimi giorni, sul giocatore vi è il concreto interesse del Palermo. Neglia resta in uscita, con la pista Palermo in cima alle possibilità per progetto e fascino, con il giocatore convinto di poter dare ancora un contributo al Bari e, a differenza di quanto avvenuto con l’ex compagno di squadra Floriano, spera ancora di giocarsi le sue chance. Novità attese nei prossimi giorni, Neglia in uscita dal Bari con la pista Palermo molto calda.