Secondo quanto evidenziato da “Irpinianews.it”, la Figc sembra intenzionata a vederci chiaro in riferimento del passaggio di proprietà dell’Unione Sportiva Avellino. Nicola Circelli, amministratore unico nonché uno dei cinque soci del club biancoverde, è stato ascoltato questa mattina a Roma negli uffici federali per far luce sulle modalità che hanno portato al cambio societario da Sidigas alla IDC poco più di un mese. L’imprenditore sannita si è messo a disposizione dei funzionari Figc che vogliono vederci chiaro anche in virtù dei criteri più stringenti stabiliti dal Consiglio Federale in materia di onorabilità e solidità finanziaria dei soci.