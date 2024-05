Playoff Serie C: Ferrari punisce il Padova, all’intervallo Vicenza avanti 1 a 0

Si conclude con il risultato di 1 a 0 il quarto di finale di andata dei playoff di Serie C tra Vicenza e Padova. Il derby, rinviato a stasera per via delle critiche condizioni meteorologiche in Veneto nella giornata di ieri, martedì 21 maggio, è stato sbloccato da Ferrari. Il giocatore del Vicenza punisce Donnarumma sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il vantaggio permette ai padroni di casa di avere l’inerzia della gara a proprio favore, mettendo in difficoltà i biancoscudati per l’intera mezz’ora della prima frazione di gioco. Gli uomini di Oddo reagiscono seriamente al 34′, col tiro al limite dell’area di Varas che termina alto di un soffio. Infine, in pieno recupero viene annullata la rete della doppietta di Ferrari per fuorigioco.

