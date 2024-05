Quarti di finale Playoff Serie C: Padova sconfitto 2 a 0, Ferrari trascina il Vicenza e decide il derby di andata

Si conclude con il risultato di 2 a 0 il derby tra Vicenza e Padova, valevole per i quarti di finale di andata dei playoff di Serie C e recuperato stasera in seguito alle critiche condizioni meteorologiche di ieri, martedì 21 maggio, che hanno costretto le autorità competenti a rinviare la gara. I padroni di casa stendono i biancoscudati grazie alla doppietta di Ferrari, il quale batte Donnarumma nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo mentre, nella ripresa, si fa trovare pronto sulla ribattuta in occasione della traversa colpita da Talarico. I biancoscudati reagiscono con la punizione calciata da Cretella, respinta dal super intervento di Confente, e con la conclusione nel finale del numero 56 che si stampa sul palo. Gli uomini di Oddo dovranno vincere il ritorno con almeno due gol di scarto per accedere alle semifinali.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE DI ANDATA:

Benevento-Torres 1-0 (Talia 12′)

Catania-Avellino 1-0 (Cianci 71′)

Juventus U23-Carrarese 1-1 (Savona 20′; Capezzi 71′)

Vicenza-Padova 2-0 (Ferrari 10′,50′)