Playoff Serie B: Palermo in partenza per Venezia (FOTO)

Il Palermo è in partenza per Venezia. Nella serata di domani, venerdì 24 maggio, i rosanero sono chiamati ad un’impresa per raggiungere la finale dei playoff di Serie B. Dopo la sconfitta interna per 1 a 0, i siciliani dovranno vincere con almeno due gol di scarto per avere la meglio sulla formazione veneta. Attraverso le proprie Instagram stories, il Palermo mostra il momento della partenza dall’aeroporto Falcone e Borsellino – Punta Raisi:

Continue Reading