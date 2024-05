Euro 2024, i preconvocati dell’Italia: presente Fagioli. Out Immobile, c’è Scamacca (FOTO)

Il 31 maggio, in vista dei Campionati europei del 2024, l’Italia si radunerà a Coverciano. I canali ufficiali della FIGC rendono noti i 30 pre-convocati selezionati da Luciano Spalletti. A sorpresa è stato inserito Nicolò Fagioli, reduce da tanti mesi di squalifica per via del caso scommesse. Non convocato Immobile così come Locatelli.

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Carnesecchi (Atalanta).

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni e Darmian (Inter), Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve).

CENTROCAMPISTI: Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Verona).

ATTACCANTI: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma)