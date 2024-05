Euro 2024, Nedelcearu tra i preconvocati della Romania

La nazionale rumena ha annunciato la lista dei preconvocati per l’Europeo del 2024, una selezione che comprende giocatori che militano in diversi campionati europei e non solo. Ecco la lista dettagliata:

Portieri:

Florin Nita (Gaziantep, Turchia)

Horatiu Moldovan (Atletico, Spagna)

Difensori:

Andrei Ratiu (Rayo Vallecano, Spagna)

Radu Dragusin (Tottenham, Inghilterra)

Bogdan Racovitsan (Rakow, Polonia)

Adrian Rus (Pafos, Cipro)

Ionut Nedelcearu (Palermo, Italia)

Andrei Burca (Al-Ahli, Arabia Saudita)

Centrocampisti:

Deian Sorescu (Gaziantep, Turchia)

Marius Marin (Pisa, Italia)

Andrei Artean (Apollon, Cipro)

Alexandru Cicaldau (Konyaspor, Turchia)

Razvan Marin (Empoli, Italia)

Nicolae Stanciu (Damac, Arabia Saudita)

Dennis Man (Parma, Italia)

Valentin Mihaila (Parma, Italia)

Yanis Hagi (Alaves, Spagna)

Florin Tanase (Al-Ahli, Arabia Saudita)

Attaccanti:

Denis Dragus (Gaziantep, Turchia)

George Puscas (Bari, Italia)

Denis Alibec (Al-Mu’ayyad, Qatar)

Note sulla Competizione

La Romania si trova nel Gruppo E dell’Europeo 2024 insieme a Ucraina, Belgio e Slovacchia. La competizione avrà inizio il 14 giugno, e il difensore del Palermo, Ionut Nedelcearu, spera di essere tra i convocati definitivi per rappresentare la sua nazione in questa importante manifestazione.

La partecipazione a Euro 2024 rappresenta un’opportunità significativa per i giocatori di mostrare il loro talento su un palcoscenico internazionale, e i tifosi rumeni sono impazienti di vedere la loro squadra all’opera.