Palermo: il 29 maggio la presentazione del nuovo libro di Gaetano Perricone. Presente anche Mirri

Mercoledì 29 maggio alle ore 16.30, presso la Biblioteca Nazionale di Palermo, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di

Gaetano Perricone “L’ultima partita”, dedicato all’amico Giorgio Fici, grande tifoso del Palermo. L’ex cronista rosanero per il giornale “L’Ora”, racconterà simpatici aneddoti di chi l’ha conosciuto e vissuto in questa ultima partita della sua vita.

Sarà una grande opportunità per approfondire temi come la prevenzione, la cura e la passione che spesso diventa un forza unica per affrontare le sfide più difficili. Il libro ha ricevuto il patrocinio gratuito del Palermo F.C. e sarà presente anche il Presidente Dario Mirri.

