Venezia verso il Palermo, I Gruppi della Sud: “Il Penzo deve essere una bolgia” (FOTO)

Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio di Venezia-Palermo, semifinale di ritorno dei play-off di Serie B. I rosanero, in seguito allo 0-1 rimediato al Barbera, dovranno vincere con due gol di scarto per accedere alla finale. La tifoseria veneta, d’altro canto, farà di tutto per spingere e sostenere i propri beniamini. Di seguito l’appello dei gruppi della Curva Sud:

“In occasione della partita di venerdì, invitiamo tutto il popolo unionista a portare con sè sciarpe, bandiere e stendardi in modo tale da colorare lo stadio di arancioverde. Avanti unionisti, il Penzo deve essere una bolgia. Spingiamo i ragazzi alla vittoria!”.