Playoff serie B. Il Palermo è la prima qualificata alle semifinali, stasera l’altra semifinalista. Il regolamento

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui playoff di serie B e sul Palermo prima qualificata.

Il Palermo è la prima qualificata alle semifinali playoff di Serie B: nella seconda fase degli spareggi promozione la squadra rosanero affronterà il Venezia con andata lunedì 20 maggio al “Barbera” e ritorno venerdì 24 maggio al “Penzo”. Le due gare di campionato tra siciliani e veneti si sono concluse con una vittoria esterna per parte ricordando il 3-1 del Palermo martedì 26 settembre alla settima giornata e il 3-0 del Venezia venerdì 15 marzo nell’anticipo del trentesimo turno.

Il regolamento delle semifinali stabilisce che se c’è parità di punti e gol fra andata e ritorno, senza supplementari, passa la squadra meglio classificata, ovvero quella che ha il ritorno in casa: pertanto il Palermo deve vincere almeno una delle due sfide per sperare nella qualificazione. Al Venezia, invece, bastano anche due pareggi. Stasera arriverà l’altra qualificata alle semifinali: in corsa Catanzaro e Brescia. Una delle due si confronterà con la Cremonese che, per la migliore posizione di classifica, disputerà l’andata in trasferta martedì 21 maggio e il ritorno allo “Zini” sabato 25 maggio.

Playoff Serie B: Palermo in semifinale contro il Venezia. Date e regolamento