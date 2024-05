Gazzetta dello Sport: “Va avanti il Palermo, Samp eliminata. Diakité doppietta per la semifinale”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo che ieri ha battuto la Sampdoria conquistando le semifinali.

Il numero 17 sembra davvero avere un particolare significato per il Palermo, soprattutto alla luce dei recenti risultati. Nella cultura italiana, il numero 17 è spesso considerato sfortunato, ma nel caso del Palermo, sembra che abbia avuto un effetto contrario, diventando un simbolo di fortuna durante i momenti cruciali. La coincidenza delle vittorie proprio a distanza di tre mesi, entrambe il 17 del mese, aggiunge un tocco di fascino alla narrazione della squadra in questa stagione di spareggi.

Per quanto riguarda la Sampdoria, la superstizione legata al giocare di venerdì, tradizionalmente ritenuto un giorno sfortunato, potrebbe aver avuto un impatto psicologico sulla squadra, soprattutto considerando la pressione degli spareggi. La Sampdoria, nonostante arrivasse agli spareggi in forma, ha mostrato una prestazione conservativa che ha impedito loro di sfruttare pienamente il loro slancio, come evidenziato dalla mancata realizzazione delle intenzioni offensive dichiarate prima della partita da Pirlo.

Le sfide dei playoff sono sempre imprevedibili, e il Palermo ha dimostrato che con determinazione e forse un pizzico di “fortuna del 17”, si può superare anche la squadra che sembra più in forma. Questo mix tra superstizione, strategia e performance sul campo rende gli spareggi un evento affascinante e imprevedibile nel calcio.