Playoff Serie B: Catanzaro demolito 4 a 1, Vazquez e compagni trascinano la Cremonese in finale

La Cremonese conquista la finale playoff per giocarsi la promozione con il Venezia. Allo stadio Zini i grigiorossi hanno vinto per 4 a 1 contro il Catanzaro, offrendo una prestazione molto convincente e che trasmette ottimismo in vista del doppio confronto con i veneti. I calabresi, sotto di tre gol nel primo tempo per via delle reti di Vazquez, Buonaiuto e Coda, rimangono in dieci per l’espulsione di Brignola nella ripresa e subiscono il gol del poker da Sernicola. All’80’ gli uomini di Vivarini realizzano il gol della bandiera. La Cremonese giocherà l’andata della finale playoff in casa (giovedì 30 maggio), mentre gli ultimi 90′ verranno disputati al Penzo (domenica 2 giugno).

Inizio subito vivace da parte degli uomini di Stroppa che, con la punizione di Castagnetti al 2′, impegnano Fulignati a salvare i suoi compagni. Al 12′ vantaggio della Cremonese con Vazquez: ripartenza condotta da Coda che, indisturbato, arriva sulla trequarti e serve l’ex Palermo, lasciato libero di controllare il pallone e di spedirlo sotto l’incrocio dei pali. Al 20′ raddoppio dei padroni di casa con Bonaiuto, che realizza il 2 a 0 in mezza rovesciata sul lancio di Castagnetti. Il Catanzaro prova a reagire ma colpisce la traversa con Vandeputte, a cui segue il gol di Coda su assist di Vazquez. Nella ripresa piove sul bagnato per gli uomini di Vivarini, che restano in inferiorità numerica per via del cartellino rosso rimediato da Brignola. Sernicola chiude i conti, firmando il 4 a 0, ma i calabresi trovano la forza di segnare l’ultimo gol stagionale (e della bandiera) con Antonini. Prima del triplice fischio il Var annulla a Donnarumma il secondo gol del Catanzaro.