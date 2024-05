Novellino: «Esonero Corini avventato. Il Palermo contro il Venezia non se l’è giocata»

Intervistato da Alessio Alaimo per “TMW” l’ex rosanero Walter Novellino ha parlato in merito ai playoff e al Palermo eliminato dal Venezia.

«Il Venezia è la squadra più in forma, non me ne vogliano i tifosi che faranno gli scongiuri del caso ma credo possa vincere i playoff. Palermo al “Penzo”? Troppo rinunciatario. Senza la dovuta cattiveria. Il Venezia ha fatto gol con troppa facilità. Mignani non ha inciso, non è facile quando subentri. Il Palermo è stato costruito per fare meglio. Corini comunque è stato esonerato in maniera avventata».