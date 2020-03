Attraverso il proprio profilo “Facebook”, Placido Domingo ha reso noto di essere anche lui positivo al test per il Coronavirus. Ecco il messaggio pubblicato dal tenore: “Penso che sia mio dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19, il coronavirus. Io e la mia famiglia resteremo in auto-isolamento per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico. Attualmente siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test ed è risultato positivo. Chiedo a tutti di stare estremamente attenti, di seguire le linee guida di base lavando spesso le mani, mantenendo almeno un metro di distanza dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire che il virus si diffonda e soprattutto restate a casa se potete! Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale, così speriamo di poter tornare alla nostra normale vita quotidiana molto presto. Vi preghiamo di seguire le linee guida e le normative del vostro governo locale per stare al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma tutta la comunità”.