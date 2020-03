Migliora il bilancio italiano sull’emergenza coronavirus: rispetto alla giornata di ieri sono in calo sia i morti che i nuovi contagi. Sono 651 le persone decedute nelle scorse 24 ore, mentre ieri, 21 marzo, i nuovi decessi erano stati 793. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel consueto appuntamento quotidiano in cui ha illustrato l’ultimo bollettino.

Il totale delle vittime sale così a 5476. Il numero dei positivi attuali sale a 46638 pazienti, con 3957 nuovi casi in un giorno, che portano il totale nazionale a 59138 persone colpite finora. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 952 pazienti, e dunque il totale delle guarigioni sale a 7024 persone.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono al momento 19846, di cui 3009 in terapia intensiva. 23373 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.