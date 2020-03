Qualcuno ha anche pianto alla stazione Centrale di Milano quando si è visto respingere alla partenza dei treni diretti a Salerno e Napoli perché non ha passato i controlli diventati più stringenti dopo le recenti direttive che limitano gli spostamenti. Come riportato da “lasicilia.it”, i passeggeri, non molti alle partenze, sono stati sottoposti a rigorose e approfondite verifiche dell’autocertificazione e dei documenti e anche a quelli della temperatura corporea. Una decina, complessivamente, quelli che non avevano i requisiti. Da domani lunedì, inoltre, due pattuglie dell’esercito coinvolte nell’operazione ‘Strade sicure’, saranno impiegate a Messina in supporto alle Forze dell’ordine, nei principali punti nevralgici di snodo cittadini, per i controlli degli spostamenti dei cittadini per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Lo comunica la Prefettura dopo una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica