Il Palermo è in crisi profonda e questa volta il tempo per rimediare potrebbe non essere sufficiente. La sconfitta per 4-3 contro il Pisa rappresenta l’apice di un percorso troppo altalenante che ha fatto sprofondare i rosanero al sesto posto. Quarta sconfitta nelle ultime 5 gare di campionato, un ruolino di marcia disastroso che certamente ha poco a che fare con la Serie A.

