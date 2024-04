TMW: “Palermo, riflessioni su Corini. Sottil nome che intriga”

La posizione di Eugenio Corini non è più così solida. Reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite, il Palermo si allontana sempre di più dalla zona promozione e in vista degli eventuali playoff c’è bisogno di una vera e propria svolta.

Secondo TuttoMercatoWeb.com sono in corso delle valutazioni sull’allenatore rosanero. Decisive le primissime ore della giornata di domani, con Andrea Sottil nome caldo per un’eventuale sostituzione. Anche in proiezione 2024/2025.