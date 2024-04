Pedullà: “Esonero Corini mai cosi vicino, si aspetta solo via libera da Manchester”

Secondo quanto appreso dall’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, soltanto il via libera della proprietà del Palermo separa Eugenio Corini dall’esonero dal ruolo di tecnico dei rosanero. La sconfitta subita in rimonta sul campo del Pisa potrebbe realisticamente risultare decisiva per andare a determinare la separazione tra il tecnico ed i siciliani, reduci da due sconfitte di fila in campionato e nel pieno della bagarre play off.

Continue Reading