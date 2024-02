Pillon: «Il Palermo si inceppa quando deve compiere il grande salto»

Intervenuto in diretta a ‘B-Time’, in onda su TvPlay, Giuseppe Pillon ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato cadetto. Di seguito alcune parole dell’esperto tecnico in merito al Palermo:

«Il Palermo gioca bene a calcio ed è organizzato, ma ogni volta che possono fare il grande salto si inceppano. Credo che Corini debba chiedersi perché succeda questa cosa. Con la Cremonese hanno buttato via una partita che era già praticamente vinta. Lotta promozione? Finché non c’è la matematica nel campionato di Serie B può succedere di tutto, quindi fossi il Parma non mollerei di un centimetro. In ogni caso la squadra ha trovato grande continuità di risultati e ha dimostrato di poter esprimere tutta la sua forza in qualsiasi campo. Il Venezia sta facendo molto bene, sono organizzati e hanno giocatori importanti. Se la giocheranno fino alla fine per la promozione diretta, anche se dietro c’è la Cremonese che ha un organico importantissimo. Con il Palermo, ad esempio, hanno pareggiato in dieci uomini e sotto di due gol: è stata una prova di forza notevole».