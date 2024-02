Lund: «Sappiamo cosa fare per vincere, non ci abbattiamo»

Kistoffer Lund ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare sia il suo primo gol in rosanero sia la sconfitta di ieri sera del Palermo contro la Ternana. Ecco le sue parole:

«Sono felice e orgoglioso di aver segnato il mio primo gol, soprattutto in casa e davanti ai miei tifosi. mi spiace però che sia servito per aiutare la squadra a vincere. Questa sconfitta per me non cambia niente. Ovviamente nessuno vuole perdere, ma fa parte del gioco seppur è chiaro che quando giochiamo, soprattutto in casa, dobbiamo vincere. Siamo una grande squadra seguita da grandi tifosi, abbiamo tutto quello che ci serve per vincere le partite: il gruppo, i giocatori…Non siamo felici e soddisfatti, ma non ci dobbiamo abbattere. Sappiamo quello che dobbiamo fare per vincere e continueremo a farlo».