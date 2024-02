Escl. Giunti racconta Traorè: «Chaka innesto di qualità. Contro il Brescia…»

«Prendendo Chaka il Palermo si è assicurato un innesto importante. Sono felice di averlo visto in campo ieri dal primo minuto. Se gli verrà dato spazio può dare una grossa mano ai rosanero». A dirlo è Federico Giunti, intervenuto ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, ex allenatore nella Primavera del Milan di Chaka Traorè, unica nota lieta del Palermo nella sconfitta del Renzo Barbera contro la Ternana.

Come ha visto il giocatore in queste prime uscite in rosanero?

«Ho visto il ragazzo esprimersi per quelle che sono le sue caratteristiche. È un giocatore al quale piace partire da sinistra per liberare il suo destro a giro, vero marchio di fabbrica. Dopo aver vissuto le luci della ribalta con il Milan nella prima parte della stagione, ritengo sia stato giusto cercare una soluzione per trovare maggiore continuità di impiego nel suo percorso di crescita».

In cosa deve migliorare secondo lei Traorè?

«Premesso che stiamo parlando sempre di un calciatore molto giovane con ampi margini di miglioramento, a mio avviso Chaka deve migliorare nella fase di non possesso. Da una parte per quanto concerne la fase difensiva e dall’altra nei movimenti senza palla, per suggerire giocate ai suoi compagni di squadra. Chaka deve lavorare sodo giorno dopo giorno per ritagliarsi il maggior spazio possibile».

C’è qualche aneddoto che ricorda con piacere legato al ragazzo?

«Chaka all’apparenza sembra un tipo introverso, ma in realtà è un ragazzo estremamente scherzoso e simpatico. Ricordo le volte che faceva letteralmente impazzire i suoi compagni con le sue giocate in allenamento. Penso che i tifosi rosanero si divertiranno con lui».

Da ex Brescia come vede la sfida di sabato tra ì rosanero e i lombardi?

«Per il Palermo sabato non sarà facile, con Maran il Brescia ha voltato pagina. Di contro devo dire che ho visto fare ai rosanero delle partite molto importanti fuori casa. La Serie B è un campionato tosto e se per il primo posto i giochi sembrerebbero ormai fatti con il Parma in volata, la lotta per il secondo posto sarà aperta fino alla fine».