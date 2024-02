Dionigi: «La vittoria della Ternana a Palermo rivoluziona la corsa salvezza»

Il tecnico Davide Dionigi ha parlato in diretta su TvPlay soffermandosi soprattutto sulle partite di ieri sera di Serie B. Di seguito un estratto delle sue parole:

«La vittoria della Ternana ieri sera a Palermo ha rivoluzionato le carte in tavola per la lotta alla salvezza. Se lo Spezia dovesse vincere questa sera con la FeralpiSalò sarebbe ancora peggio. Dal Cosenza in giù sono tutte coinvolte per un eventuale play-out o addirittura retrocessione diretta. Il Como mi ha impressionato, ha un organico stratosferico come la Cremonese, anche se la truppa di Stroppa forse ha qualcosa in più come consapevolezza, la vedo favorita per il secondo posto. Non do per scontata la vittoria finale del Parma perché alterna grandi partite ad altre sottotono e basta poco per andare dalle stelle alle stalle e tutto è ancora aperto».