Tuttosport: “Notte fonda per il Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla sconfitta del Palermo contro la Reggiana.

Notte fonda. Per il Palermo, ovviamente, che perde in casa, prosegue la sua serie negativa e non riesce a prenotare i playoff . Giornata splendente, invece, per la Reggiana che si mette alle spalle il periodo nero e si prende tre punti che profumano di salvezza. Vittoria meritata per gli emiliani, capaci di ribaltare una partita che si era messa male dopo una magia di Brunori.

Nonostante il cambio in panchina con l’arrivo di Mignani, i risultati non sembrano migliorare, e questa prima sconfitta dopo tre pareggi mette in luce una situazione poco promettente per i playoff, ai quali il Palermo sembra ancora avere accesso principalmente per i risultati altrettanto deludenti delle squadre rivali.

La Reggiana, decisamente in forma e aggressiva fin dall’inizio, ha mostrato di avere un controllo del gioco che il Palermo ha faticato a contrastare. Sebbene la squadra siciliana sia riuscita a crescere nel corso del primo tempo, culminando nel gol temporaneamente annullato di Brunori, non è stata in grado di mantenere quel livello. I gol di Portanova e Rozzio nella ripresa sono esempi della qualità e dell’efficacia che il Palermo non è riuscito a eguagliare, nonostante i cambi tattici audaci di Mignani verso la fine della partita.

È chiaro che il Palermo deve affrontare seriamente le sue carenze, soprattutto in termini di solidità difensiva e di coerenza nel gioco. La squadra deve trovare una formula che funzioni per invertire la tendenza negativa e prepararsi adeguatamente per le sfide dei playoff, che si avvicinano rapidamente. Sarà fondamentale un’analisi approfondita delle prestazioni passate e un impegno rinnovato da parte di tutti i giocatori e lo staff tecnico per cercare di salvare la stagione con un risultato positivo nei playoff.