Il Piacenza ha appena comunicato attraverso il suo sito ufficiale la positività di un membro del gruppo squadra al Coronavirus.

“Il Piacenza Calcio informa che, a seguito del ciclo di tamponi eseguiti nella giornata di ieri, è emerso un altro caso di positività al virus SARS-Cov-2 nel gruppo squadra. Il tesserato, che non è un giocatore, è asintomatico ed è stato posto in isolamento come da protocollo in vigore”.