Il Palermo è pronto ad ufficializzare l’arrivo del terzino classe ’93 Alberto Almici, atteso in città per lunedì (CLICCA QUI), con il quale c’è già l’accordo per un contratto triennale.

Il 5 ottobre, ultimo giorno di calciomercato, si era anche ipotizzato l’arrivo di Lorenzo Del Prete, svincolato dal Trapani, per colmare il vuoto sull’out destro. Il terzino, intervistato dalla nostra redazione, aveva smentito la trattativa (CLICCA QUI) senza, comunque, nascondere il gradimento per la piazza rosanero.





In queste ultime ore è tornato a circolare il nome dell’ex Catania e Trapani in orbita Palermo, ma il suo arrivo andrebbe solo ad ingolfare la fascia destra, dove c’è Doda e a breve, come detto, arriverà Almici. Proprio per parlare del suo probabile arrivo e fugare ogni dubbio la nostra redazione ha sentito il procuratore del calciatore, Matteo Materazzi, che ha risposto così: «In realtà non ho sentito nessuno del Palermo. La trattativa non c’è. Ho provato a chiamare il direttore sportivo (Castagnini, ndr) del Palermo ma non ci sono riuscito».