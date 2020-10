Il Palermo, nonostante il calciomercato si sia chiuso alle ore 20 di lunedì 5 ottobre, continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di mister Boscaglia. La dirigenza, in particolare, sta lavorando per l’arrivo di un terzino destro.

Nel mirino c’è il classe ’93 Alberto Almici che ha rescisso, l’ultimo giorno di calciomercato, il proprio contratto con l’Hellas Verona. Tra il Palermo e l’entourage del calciatore si è quasi giunti ad un accordo per quanto riguarda la durata del contratto, che sarà triennale (CLICCA QUI).





Boscaglia, comunque, per la sfida contro l’Avellino, in programma domenica 11 ottobre, non potrà contare sul calciatore perché, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il suo arrivo in città è previsto per il giorno seguente, cioè lunedì 12.

Il suo arrivo permetterà di completare la squadra e darà a Boscaglia un ricambio sull’out destro dove, al momento, ci sono Doda e Accardi, con quest’ultimo che viene considerato più un difensore centrale, anche se nella gara pareggiata contro la Ternana ha giocato proprio come terzino.