Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Colantonio, presidente della Turris, si p espresso così in merito all’inzio di campionato della sua squadra:

«Stadi vuoti? Chiaramente il pubblico è quello che ci manca e non vuole essere assolutamente una critica nei confronti di nessuno. Una partita del genere al cardiopalma avrebbe divertito tutti e ci sarebbe stato uno spettacolo non indifferente non solo in campo, ma anche sugli spalti.





Abbiamo fatto sei punti per la salvezza, non creiamo false aspettative. Ogni partita sarà una finale, la Turris sarà così e non è retorica: combatterà con chiunque con caparbietà, grinta, come fatto in queste prime due gare, cercando di rosicchiare punti e di arrivare ad una salvezza tranquilla».