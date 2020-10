Nella giornata di oggi è stato ufficializzato dalla commissione del Tribunale Federale Nazionale il trasferimento al Catania di Luis Maldonado, centrocampista classe 1996 proveniente dall’Arzignano Valchiampo. Ecco il comunicato:

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 08 ottobre 2020,





a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato da Maldonado Morocho Luis Alberto (calciatore n. 15.05.1996 – matr. FIGC 6777143) e dalla società Calcio Catania Spa (matr. FIGC 11700) avverso il provvedimento della Lega Italiana Calcio Professionistico di diniego al tesseramento n. 0000891202/20, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all’esito della Camera di consiglio, letti gli atti, accoglie il ricorso del calciatore Maldonado Morocho Luis Alberto e della società Calcio Catania Spa e, per l’effetto, dichiara valido il tesseramento del suddetto calciatore a favore della medesima società sportiva, con decorrenza dal 16 settembre 2020.

Dispone restituirsi i contributi per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 08 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020″.