Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Casertana, Luigi Cuppone, calciatore del club campano, ha parlato del gol che ha regalato alla sua squadra il pareggio contro il Potenza. Ecco le sue parole:

«Ero lontano, ma la pioggia e il campo bagnato mi hanno spinto a provarci. E per fortuna è andata bene. Sono contento. Il mio gol lo dedico al figlio che sta per arrivare. Finalmente abbiamo potuto giocare e sono felice di aver dato una mano alla squadra. Avevamo tanta voglia di scendere in campo. Siamo una squadra giovane e ambiziosa. Quando poi ci riescono le cose che proviamo in allenamento allora ci possiamo divertire.





Il mister non ci fa mai mollare. Questa è la nostra identità. Sta nascendo un bel gruppo. Ci vogliamo mettere in mostra. La reazione del secondo tempo è emblematica. Una squadra che va sotto negli ultimi minuti del primo tempo può risentirne. Invece noi siamo ripartiti e abbiamo raddrizzato l’incontro. Grinta? Questo è stato sempre il mio modo di giocare. Sono venuto a Caserta consapevole dell’importanza di questa piazza. Voglio fare bene e voglio essere protagonista. Avrei tanto voluto esultare con i tifosi. Ci mancano tanto. Manca sentire l’urlo sul gol o una bella giocata».