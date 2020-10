Il Catania sembra molto attivo sul mercato, la squadra etnea potrebbe prendere 2 svincolati di lusso.

Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” i rossoazzurri potrebbero acquistare l’attaccante Berretta, svincolatosi dall’Ascoli, e il difensore Spolli, per lui sarebbe un grande ritorno.





Etnei quindi molto attivi sul mercato in entrata, ma anche in quello in uscita. Visto che potrebbero lasciare il difensore Noce e l’attaccante Arena.