Lo stadio “Renato Curi” di Perugia rischia di essere abbattuto per far posto a un nuovo impianto. Stando a quanto si legge sul quotidiano “La Nazione”, l’assessore allo Sport del capoluogo umbro, Clara Pastorelli, alla vigilia di un incontro decisivo a Roma dove si decideranno le sorti dello stadio, si è espresso così: «Gli adeguamenti al ’Curi’ sono ormai necessari ogni anno e anche per questo ormai è necessario aprire un ragionamento definitivo su un eventuale nuovo impianto. Continuare a investire su una struttura che ha 46 anni e molti ’acciacchi’ non è più coveniente. E’ una questione economica da un lato e di sicurezza dall’altro. Fino a qualche tempo fa si è un po’ tentennato sulle manutenzioni straordinarie. Ma da un paio di anni siamo stati costretti a implementare gli sforzi, proprio perché lo stadio ha bisogno di essere adeguato e reso sempre più sicuro».