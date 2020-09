Sembra ormai giunta ai titoli di coda l’avventura della famiglia Spinelli alla guida del Livorno. Domani, giovedì 3 settembre, dovrebbero arrivare le firme per ufficializzare la cessione del club. Stando a quanto riferito da “Livornotoday.it”, nell’appuntamento andato in scena oggi pomeriggio dal notaio Segalerba, Banca Cerea ha fatto partire il bonifico sul conto della società amaranto. Se non ci saranno intoppi quindi domani le parti si rivedranno e, se il bonifico sarà arrivato, allora Spinelli cederà il club agli imprenditori del nord finanziati proprio dall’istituto bancario. Da entrambe le parti filtra un cauto ottimismo per la riuscita dell’operazione.