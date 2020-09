Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid. A confermarlo all’Adnkronos Salute è il suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Berlusconi “è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali”, spiega Zangrillo all’Adnkronos Salute. Il leader di Forza Italia è risultato positivo al tampone oggi. “Tale controllo – evidenzia Zangrillo che è medico curante dell’ex premier – era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna”.