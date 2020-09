Il Foggia, salvo colpi di scena, giocherà la prossima stagione in serie C, nel girone C. Intervenuto ai microfoni di “FoggiaTv”, Roberto Felleca, presidente del club, si è espresso così in merito alla prossima stagione:

«Quale squadra non vedo l’ora di affrontare l’anno prossimo? Ci sono tante belle squadre nel nostro girone, non ci crederete ma dovessi scegliere, vorrei giocare contro l’Avellino. E’ una di quelle squadre, della nostra zona del Sud, che quando ero bambino ho sempre simpatizzato. Non perché sono un tifoso dell’Avellino, ma i lupi li ricordo da bambino in Serie A, ai tempi di Juary e mi è rimasto questo bel ricordo e mi piacerebbe giocare contro di loro. Poi ovviamente c’è il derby con il Bari, il Palermo, queste sono partite scontate, ma la partita che più mi piacerebbe gustare è quella con l’Avellino».