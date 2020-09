«Si registra un “fortissimo abbassamento dell’età media. Questo è il dato più notevole” per quanto riguarda gli ultimi elementi sul coronovarus, e non solo in Italia». Questo è quanto ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sull’attuazione delle misure anti Covid. Il ministro ha ricordato che adesso l’età media dei nuovi contagi è scesa a 29 anni. «A tutti ma in particolare ai giovani continuo a chiedere con tutta la forza di cui dispongo il rispetto delle tre regole fondamentali anti-contagio che confermeremo anche nel prossimo Dpcm” – prosegue il ministro – , essendo l’ultimo in scadenza il 7 di settembre: sono l’uso corretto delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro e il rispetto di norme igieniche fondamentali a partire dal lavaggio delle mani».