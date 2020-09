In casa Trapani tiene banco la questione legata al pagamento degli stipendi a calciatori, staff e dipendenti, con questi ultimi che ne attenderebbero tre. Stando a quanto riferito da “Trapanigranata.it”, i calciatori, invece, hanno presentato due messe in mora al club: una per la mensilità di aprile, l’altra di giugno. La messa in mora relativa ai pagamenti di aprile è stata presentata a metà luglio, con il termine di pagamento che sarebbe, quindi, scaduto prima della vertenza presentata dal Trapani ai propri giocatori. Un provvedimento che ha permesso al Trapani di presentare la documentazione per l’iscrizione pur non avendo adempiuto al pagamento di quanto previsto. Di conseguenza, la decisione sul pagamento degli stipendi di aprile sarà presa da un arbitrato, presumibilmente entro la fine del mese, con i calciatori sotto contratto, e non pagati, che potrebbero liberarsi a zero, ottenendo lo svincolo.

I calciatori del Trapani hanno deciso di mettere in mora la società annche per la mensilità di giugno. Alcuni, tra cui Pettinari, sarebbero stati pagati, ma nonostante questo, se l’arbitrato sarà a favore dei calciatori, questi si potranno liberare anche con lo stipendio di giugno pagato.