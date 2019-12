Il Perugia si sta muovendo per rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione. Stando a quanto riferito dal “Corriere dell’Umbria”, oltre a Rajkovic, che rappresenta l’obiettivo numero per la difesa, il club umbro avrebbe messo nel mirino anche Francisco Sierralta dell’Udinese come alternativa. Per quanto riguarda il reparto offensivo invece l’obiettivo è Amato Ciciretti del Napoli. Il calciatore, ormai finito ai margini del club partenopeo, il calciatore starebbe spingendo per approdare a Perugia nel mercato di riparazione.