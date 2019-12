Dopo l’arrivo del giovane Silipo, ufficializzato nelle scorse ore, il Palermo è pronto a mettere a segno un altro colpo in attacco. Questa volta si tratta di un profilo più maturo come quello di Roberto Floriano. Stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, l’attaccante classe ‘86 è infatti in uscita dal Bari dove lo scorso anno fu protagonista in Serie D, mentre quest’anno non riesce a trovare molto spazio.