Il Trapani è al lavoro per regalare a mister Castori altri due rinforzi durante il mercato invernale. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club granata sembra ormai vicino a mettere a segno due colpi in entrata. Si tratta del centrocampista Mamadou Coulibaly, classe 99′ attualmente in forza all’Entella, e di Nicola Dalmonte, attaccante classe ’97 in uscita dal Lugano ma di proprietà del Genoa.