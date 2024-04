Perquisizioni invasive in Barça-Psg, la denuncia di una tifosa: «Ci hanno toccato le parti intime»

Stanno facendo molto discutere le perquisizioni prepartita effettuate ieri sera al Montjuic, dove si è disputata la gara di Champions League tra Barcellona e Psg. Una tifosa parigina ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni de “Le Parisien“:

«Tutti eravamo ammassati, c’era un piccolo gruppo di donne e abbiamo avuto difficoltà a capire dpve dovevamo andare. Quando mi è stato detto di avanzare ho potuto sentire un’altra ragazza che diceva: ‘Accidenti, così è intenso’. Le avevano afferrato il petto con entrambe le mani e due secondi dopo è successo anche a me.

Dopo il seno mi hanno passato la mano nelle parti intime. Poi mi ha detto: ‘Girati’. In questo momento ho guardato le altre e mi sono chiesta se fossi stata l’unica ad aver dovuto vivere una cosa così strana. Molti hanno affermato di non aver mai visto prima una cosa così orribile. Ero delusa, è stato un momento molto speciale per me, ero con i miei amici, la partita è stata pazzesca, ma questo l’ha rovinata. È stato super violento. Ho parlato con 20 tifose, molte delle quali nel parcheggio, che hanno descritto la stessa scena».