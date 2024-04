Champions League: il Bayern vince 1 a 0, Arsenal eliminato. 1 a 1 tra City e Real, si va ai supplementari

Si sono appena conclusi i 90 minuti delle due partite di Champions League di questa stasera, valevoli per i quarti di finale di ritorno. Il Bayern Monaco, dopo aver pareggiato a Londra col risultato di 2 a 2, vince 1 a 0 grazie al gol di Kimmich al 63′ e vola in semifinale. Qualificazione meritata per la squadra di Tuchel, che colpisce due legni con Goretzka e Guerreiro ad inizio secondo tempo.

Manchester City e Real Madrid pareggiano 1 a 1 e, considerato il 3 a 3 dell’andata, vanno ai supplementari: alla rete di Rodrygo realizzata nel primo tempo risponde De Bruyne al 76′. Gli uomini di Guardiola hanno ben reagito al vantaggio degli spagnoli e, dopo il pareggio del belga, nel finale ha sfiorato il gol vittoria con Haaland. La vincente della sfida dell’Eithad Stadium affronterà il Bayern Monaco.