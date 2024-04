Champions League: gol di Rodrygo, Real avanti a Manchester. Reti bianche in Bayern-Arsenal. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi dei quarti di finale di ritorno di Champions League di questa sera. All’Allianz Arena Bayern e Arsenal vanno a riposo sul risultato di 0 a 0. I tedeschi creano le migliori occasioni con Kane e Mazraoui, le cui conclusioni terminano di poco sul fondo, mentre gli inglesi ci provano con Martinelli, senza però creare difficoltà a Neuer. Considerato il 2 a 2 dell’andata, le due squadre si ritroverebbero, in questo momento, a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari.

A Manchester, invece, il City è sotto 0-1 per via del gol di Rodrygo, ma gli uomini di Guardiola sfiorano il pareggio con la traversa di Haaland e con altre occasioni che hanno messo in guardia la difesa del Real Madrid. Al momento sarebbero gli spagnoli ad accedere alle semifinali grazie al 3 a 3 dell’andata.