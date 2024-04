777 Partners: proroga per ripagare prestito da oltre 180 milioni ottenuta

Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, 777 Partners, fondo statunitense anche del Genoa, è riuscito a ottenere, una proroga da MSP Capital per il rimborso di un prestito da 187,3 milioni di euro.

Il fondo, adesso, avrà qualche settimana di tempo per ripagare il debito, inoltre il rimborso di questo finanziamento è una delle condizioni poste dall’organo indipendente della Premier League per avere il via libera definitivo per l’acquisizione dell’Everton. Nel caso in cui, però, i 187 milioni prestati non venissero rimborsati, MSP, Bell e Downing potrebbero far scattare la propria opzione sulle quote di Moshiri e diventare loro i nuovi proprietari del club. La Premier League sta però intensificando l’analisi sia sui conti di 777 Partners che dell’Everton, data la situazione debitoria grave del club inglese, il tutto per verificare la solidità dei gruppi che vogliono investire nei club del calcio inglese.