Diritti Tv, ora è ufficiale: la Liga su Dazn per altri cinque anni

A DAZN microphone is seen during the Serie A football match between AS Roma and FC Internazionale at Olimpico stadium in Roma Italy, January 10th, 2021. Photo Andrea Staccioli / Insidefoto andreaxstaccioli

La Liga sarà ancora un’esclusiva DAZN anche in Italia fino al 2029, tutti i match visibili in diretta streaming.

L’accordo che conferma DAZN come la piattaforma esclusiva per lo streaming di tutte le partite della Liga in Italia fino al 2029 assicura agli appassionati italiani di calcio l’accesso a uno dei campionati più prestigiosi del mondo direttamente sul proprio dispositivo. Con questa conferma, DAZN continua a essere il punto di riferimento per i tifosi italiani per godersi il grande calcio, offrendo una copertura completa e in diretta di tutte le partite della Liga.

Per i prossimi cinque anni, gli appassionati di calcio avranno la possibilità di seguire tutte le azioni, gli intrighi e le emozioni della Liga spagnola in tempo reale, comodamente da casa o in movimento tramite lo streaming su DAZN. Questo accordo rafforza ulteriormente la posizione di DAZN come leader nel settore dello streaming sportivo in Italia, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente e completa per gli appassionati di calcio di tutto il paese.