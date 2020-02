«Che consapevolezza dopo la vittoria contro la Cittanovese? io ho detto che i primi 10′, 15′ non sono andati bene ed eravamo sotto. Ai ragazzi ho detto loro che dobbiamo migliorarci perché i primi 35′ e i restanti minuti della gara sono stati diversi. Siamo stati bravi a credere nel risultato e ci siamo tolti di dosso il peso che ci trattiene durante le partite. Se siamo liberi mentalmente e crediamo nel lavoro fatto in settimana allora siamo una squadra, se siamo quelli dei primi 35′ mi preoccupa e l’ho fatto presente alla squadra. Dobbiamo lavorare per la squadra e il compagno, essere presenti e cinici, ma anche mettere dentro la qualità». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro il Biancavilla.