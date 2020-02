«Riposo a Martin? No, anche Mauri a Cittanova è entrato bene, ma non perché stava facendo male, credevo e credo che Mauri stia bene e potevo alternarli. Può succedere in partita la stesa cosa, ho sempre detto insieme no, ma alternarli si». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro il Biancavilla.