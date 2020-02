«Occhio al calendario? La serie D è un campionato particolare, io penso che fare calcoli non serve a nulla. Per noi, ho sempre detto, che in casa e in trasferta sono due campionati diversi. Per noi non cambia lo scontro diretto con il Savoia, per noi è importante arrivare all’obiettivo. Dobbiamo fare punti, non mi va di pensare al Savoia che sta facendo il suo campionato e gli faccio i complimenti. Anche noi stiamo facendo bene, ma non basta e dobbiamo fare sempre meglio». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro il Biancavilla.